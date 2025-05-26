«Отдали жизнь за родную землю»: В ДНР почтили память защитников донецкого аэропорта
В Донецке почтили память ополченцев, павших в боях за аэропорт
Разрушенный аэропорт Донецка имени Сергея Прокофьева. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
В Донецке у памятника защитникам аэропорта почтили память павших бойцов. Акция прошла в годовщину трагических событий — 26 мая 2014 года, когда в ходе штурма аэродрома погибло около 50 ополченцев. Всего бои за донецкий аэропорт продолжались 242 дня и стали одними из самых кровопролитных на территории Донбасса.
Акция памяти бойцов, павших в сражениях за аэропорт Донецка. Фото © Telegram / Народная Дружина
Почётными гостями стали участники обороны аэропорта, представители властей ДНР, общественных организаций, ветераны и неравнодушные жители города. В ходе акции состоялась минута молчания и церемония возложения цветов в память о погибших ополченцах, сообщается в телеграм-канале региональной общественной организации «Народная дружина».
«Сегодня мы собрались возле памятника освободителям донецкого аэропорта почтить память ребят погибших, отдавших свою жизнь за донецкую землю. Наша задача — пронести память о ребятах, которые стали на защиту своей родины, донести до молодёжи всю значимость данного события, которое произошло ровно 11 лет назад», — отметил руководитель «Народной дружины» Вячеслав Вороневич.
По его словам, дата начала атак ВСУ на Донецк глубоко запечатлелась в памяти жителей республики. Он подчеркнул, что особенно важно передавать эту историю молодому поколению — как напоминание о цене, которую пришлось заплатить за свободу.
Ранее стало известно, что в Кремле прорабатываются планы визита президента России Владимира Путина в Донецк и Луганск. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такие поездки обязательно состоятся, когда позволит обстановка. По его словам, это направление постоянно находится в повестке.