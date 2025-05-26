«Всё забрызгала ядом»: Россиянин на Бали победил королевскую кобру с помощью швабры и банки

Российский турист на Бали лицом к лицу столкнулся с внезапно выползшей на его пути королевской коброй. Всё произошло во время обычной прогулки во дворе дома. Медлить было некогда, ведь рядом с мужчиной было двое его детей. Как сообщает SHOT, россиянин не растерялся: он прижал рептилию к земле шваброй, после чего схватил её за голову, как настоящий профессионал по ловле змей).

Турист смог поймать и поместить в банку опасную рептилию. Видео © SHOT

Чтобы минимизировать угрозы, мужчина заточил кобру в банку и вызвал спасателей. Лишь после этого он осознал, с какой колоссальной угрозой столкнулся у себя во дворе.

«Капюшон раздула. Всё забрызгала ядом. Не дай бог на такую наступить — и это будет последняя встреча», — прокомментировал он встречу со змеёй.

Последствия укуса королевской кобры для человека могут быть фатальными — её яд содержит мощные токсины, способные парализовать дыхательную и сердечную деятельность. Местная служба по контролю за дикой фауной транспортирует рептилию подальше от людей, в тропические леса.