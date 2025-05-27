Диетолог объяснила, когда сельдерей может привести к выкидышу

У сельдерея репутация полезного и диетического продукта, однако иногда его употребление может привести к серьёзным заболеваниям и даже страшным последствиям. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Всё дело в том, что в сельдерее много клетчатки. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, на людей с заболеваниями ЖКТ этот овощ может оказывать достаточно раздражающее действие.

«Плюс там есть эфирные масла, органические кислоты, которые тоже могут оказывать раздражающее действие на слизистые. Когда сельдерей проходит через желудочно-кишечный тракт, он может оказывать действие лёгкого пилинга. Соответственно, при раздражении, при каких-то патологиях желудочно-кишечного тракта это неполезно», — отмечает Соломатина.

Из-за высокого содержания калия сельдерей обладает мочегонным действием, которое также полезно не для всех. Если есть камни в почках — овощ может нанести вред.

Особенно он опасен для беременных и кормящих женщин.

Был даже такой народный способ избавления от беременности: с помощью в том числе сельдерея (не буду называть другие ингредиенты). Он служил как провокатор сокращения матки. Поэтому тем, у кого есть склонность к выкидышам, конечно, лучше тоже поостеречься. Елена Соломатина Врач-диетолог