Диетолог объяснила, когда сельдерей может привести к выкидышу
Врач Соломатина: Сельдерей может быть опасен при заболеваниях ЖКТ и камнях в почках
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У сельдерея репутация полезного и диетического продукта, однако иногда его употребление может привести к серьёзным заболеваниям и даже страшным последствиям. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Всё дело в том, что в сельдерее много клетчатки. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, на людей с заболеваниями ЖКТ этот овощ может оказывать достаточно раздражающее действие.
«Плюс там есть эфирные масла, органические кислоты, которые тоже могут оказывать раздражающее действие на слизистые. Когда сельдерей проходит через желудочно-кишечный тракт, он может оказывать действие лёгкого пилинга. Соответственно, при раздражении, при каких-то патологиях желудочно-кишечного тракта это неполезно», — отмечает Соломатина.
Из-за высокого содержания калия сельдерей обладает мочегонным действием, которое также полезно не для всех. Если есть камни в почках — овощ может нанести вред.
Особенно он опасен для беременных и кормящих женщин.
Был даже такой народный способ избавления от беременности: с помощью в том числе сельдерея (не буду называть другие ингредиенты). Он служил как провокатор сокращения матки. Поэтому тем, у кого есть склонность к выкидышам, конечно, лучше тоже поостеречься.
Ранее россиянам рассказали, как правильно есть сельдерей, чтобы получить максимальную пользу. Лучше всего добавить его свежим в салат: нарезать соломкой зелёное яблоко и сельдерей, сбрызнуть их лимонным соком, добавить измельчённый грецкий орех и оливковое масло.