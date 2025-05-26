Эксперты оценили последствия аварии на титано-магниевом комбинате в Казахстане

В Казахстане произошла серьёзная экологическая авария на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате, который является одним из ключевых мировых поставщиков титана. 19 мая жители Усть-Каменогорска сообщили о появлении жёлто-розового дыма, напоминающего сцены из фильмов ужасов.

Первоначальные проверки подтвердили значительное превышение предельно допустимых концентраций хлора, хотя позднее руководство предприятия опровергло эти данные. Эксперты отрасли рассказали о возможных причинах происшествия и спрогнозировали его последствия.

Реакция властей была незамедлительной — аким Восточно-Казахстанской области прервал визит в Китай, а министр экологии Казахстана лично прибыл на место происшествия. Однако эксперты отмечают, что такая оперативная реакция может быть связана с особой значимостью предприятия для экономики страны. УКТМК обеспечивает 11% мирового производства титана и 18% поставок для критически важной авиакосмической отрасли.

«Насколько я знаю, это уже не первая авария на УКТМК, что указывает на системные проблемы. Такая ситуация может привести к падению или даже временному прекращению выпуска титана и срыву его поставок в адрес потребителей предприятия», — рассказал РИА «ФедералПресс» независимый эксперт Леонид Хазанов.

Последствия аварии могут оказать серьёзное влияние и на глобальный рынок титана. Производственные мощности основных мировых производителей уже загружены полностью, что делает невозможным быстрое восполнение возможного дефицита. Особую озабоченность вызывает ситуация у ключевых потребителей титана — авиастроительных корпораций Boeing и Airbus, которые могут столкнуться с перебоями поставок и вынуждены будут пересмотреть свою санкционную политику в отношении российского титана.