Ветеран Афганской войны с третьей попытки уехал на СВО втайне от семьи
«Красная звезда»: Ветеран Афганской войны в 58 лет втайне от семьи ушёл на СВО
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Участник Афганской кампании присоединился к военнослужащим в зоне специальной военной операции на Украине. Откровения 58-летнего бойца с позывным Сазан были опубликованы в интервью газете «Красная звезда».
В 1985 году, после призыва в армию, военный оказался в Афганистане, в составе Ограниченного контингента советских войск. Более года он прослужил в этой горячей точке, после чего его перевели на южную границу СССР, в город Кушку, расположенный в Туркменской ССР.
После армейской службы мужчина трудился на нефтепромыслах, в результате чего получил право выйти на пенсию в 55 лет по вредности. С началом же СВО он принял решение отправиться на фронт. Примечательно, что о своих планах боец семье не рассказывал заранее.
«Жена очень беспокоилась, но сейчас гордится. Участвует в волонтёрской деятельности, вместе с подругами плетут сети, собирают необходимое и передают в подразделения на СВО», — рассказал он.
Россиянин признался, что смог заключить контракт на службу лишь после двух неудачных попыток. Его призвали весной 2023 года — в период, когда мобилизация завершилась, но добровольцы всё ещё требовались, и возрастной ценз был скорректирован.
За время выполнения боевых задач Сазан получил медаль «За отвагу» за срыв высадки вражеской ДРГ в островной зоне Днепра в Херсонской области.
Ранее Life.ru рассказал историю другого бойца, отправившегося на СВО. Бывший заключённый Дмитрий Егоров из Петербурга, ныне сражающийся в рядах отряда «Шторм Z», полностью изменил свой жизненный путь. Он получил шанс отправиться на передовую, воспользовавшись программой по привлечению осуждённых. Из сотен добровольцев, выразивших желание служить, было отобрано всего 22 человека, и Егоров стал одним из них.