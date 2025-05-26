Ветеран Афганской войны с третьей попытки уехал на СВО втайне от семьи

Участник Афганской кампании присоединился к военнослужащим в зоне специальной военной операции на Украине. Откровения 58-летнего бойца с позывным Сазан были опубликованы в интервью газете «Красная звезда».

В 1985 году, после призыва в армию, военный оказался в Афганистане, в составе Ограниченного контингента советских войск. Более года он прослужил в этой горячей точке, после чего его перевели на южную границу СССР, в город Кушку, расположенный в Туркменской ССР.

После армейской службы мужчина трудился на нефтепромыслах, в результате чего получил право выйти на пенсию в 55 лет по вредности. С началом же СВО он принял решение отправиться на фронт. Примечательно, что о своих планах боец семье не рассказывал заранее.

«Жена очень беспокоилась, но сейчас гордится. Участвует в волонтёрской деятельности, вместе с подругами плетут сети, собирают необходимое и передают в подразделения на СВО», — рассказал он.

Россиянин признался, что смог заключить контракт на службу лишь после двух неудачных попыток. Его призвали весной 2023 года — в период, когда мобилизация завершилась, но добровольцы всё ещё требовались, и возрастной ценз был скорректирован.

За время выполнения боевых задач Сазан получил медаль «За отвагу» за срыв высадки вражеской ДРГ в островной зоне Днепра в Херсонской области.