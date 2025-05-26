Силуанов рассказал о прогнозируемом росте зарплат бюджетников

Социальные выплаты, включая зарплаты бюджетников, будут увеличены на 7,6% — это соответствует уточненному уровню инфляции, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он отметил, что в настоящий момент ведётся работа над внесением изменений в текущий бюджет. Министр подчеркнул, что процентные ставки превысили запланированный уровень.

«Всё, что связано с выполнением первоочередных социальных обязательств, закладывается в закон о бюджете. В первую очередь — индексация, оплата труда работников бюджетной сферы на уровень уточненной инфляции», — сказал Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он добавил, что по прогнозам, инфляция в 2025 году составит 7,6% (в годовом исчислении, декабрь к декабрю). В связи с этим, социальные обязательства были проиндексированы на эту величину.



