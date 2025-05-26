Обвиняемый по уголовной статье народный артист Башкирии отправлен в СИЗО

В Уфе арестовали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Как сообщает пресс-служба управления СКР по региону, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствие установило, что в период с 2020 по 2022 год подозреваемый отдавал распоряжения о неправомерном увеличении размеров материальной помощи своим сотрудникам, после чего требовал от них часть полученных средств. Таким образом, он незаконно присвоил не менее 200 тысяч рублей, которые использовал по своему усмотрению. Кроме того, в октябре 2023 года Яруллин, в нарушение установленных правил, заключил контракт на сумму свыше 33 миллионов рублей с предпринимателем, имеющим с ним связи, на подготовку концертной площадки для проведения культурного мероприятия. Конкурсные процедуры при этом не проводились.

Обыски, проведённые у Яруллина дома и на работе, привели к обнаружению и изъятию определенных предметов и документов.