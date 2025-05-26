В Москве спасли ребёнка с гигантской горки-панды

В одном из городских парков столицы 12-летний ребёнок оказался в плену у «панды». Подросток забрался шестиметровую горку, но не смог спуститься обратно. С последними 5% заряда своего мобильного телефона, «верхолаз» сумел связаться с МЧС России.

Горка с пандой, которая не покорилась юному москвичу. Фото © VK / МЧС России

Как сообщили в пресс-службе ведомства, операция по спасению была проведена огнеборцами 83-й ПСЧ Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве. Они спустили пленника с помощью трёхколенной лестницы. К счастью, медицинская помощь мальчику ему не потребовалась.