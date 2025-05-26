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Регион
26 мая, 16:39

Не могут вылететь на турниры: Визовый центр потерял паспорта чемпионов России по кикбоксингу

SHOT: Визовый центр потерял паспорта чемпионов России по кикбоксингу

Иван Зиновьев и Артём Шевцов. Обложка © Youtube / Ural FC, VK / Артем Швецов

Иван Зиновьев и Артём Шевцов. Обложка © Youtube / Ural FC, VK / Артем Швецов

Визовый центр Португалии в Екатеринбурге уже два месяца не возвращает паспорта чемпионам России по кикбоксингу Ивану Зиновьеву и Артёму Швецову, а также их тренерам Сергею Матвееву и Игорю Кулбаеву. Там утверждают, что документы были потеряны, узнал SHOT.

В начале мая спортсмены обратились в центр в Екатеринбурге для оформления заграничных паспортов, необходимых для участия в турнире в Лиссабоне, который прошёл 8 мая. Однако после подачи документов борцы не смогли вылететь на мероприятие и до сих пор остаются без своих паспортов.

По словам представителей уральских спортсменов, в посольстве им сообщают о потере паспортов, но не предоставляют никакой конкретной информации о дальнейших действиях. В результате инцидента кикбоксеры уже пропустили один важный турнир, а также рискуют не попасть на чемпионат Европы по кикбоксингу, который состоится в Молдавии в июне. На этом мероприятии Зиновьев и Швецов должны представлять сборную России.

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Ранее Олимпийскому чемпиону 2016 и 2021 годов по вольной борьбе россиянину Абдулрашиду Садулаеву не выдали визу Словакии, из-за этого он не попал на Чемпионат Европы.

Полина Никифорова
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