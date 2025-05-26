Законопроект о защите религиозных символов будет внесён в Госдуму на этой неделе
Володин: Проект закона о защите религиозных символов поступит в ГД на неделе
Обложка © Life.ru
На этой неделе в Госдуму планируется внесение законопроекта, призванного обеспечить защиту религиозной символики, принадлежащей основным традиционным религиям. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Прорабатывает инициативу заместитель председателя ГД Анна Кузнецова, ожидаем внесения законопроекта на этой неделе», — приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы.
Предполагается, что нововведения будут интегрированы в действующий Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».
А ранее разразился скандал из-за того, что стены нового Донского храма в подмосковных Мытищах украсили напечатанными на специальном принтере иконами. Многие прихожане остались недовольны такими современными решениями, но в храме уверяют, что это временная мера.