Законопроект о защите религиозных символов будет внесён в Госдуму на этой неделе

На этой неделе в Госдуму планируется внесение законопроекта, призванного обеспечить защиту религиозной символики, принадлежащей основным традиционным религиям. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Прорабатывает инициативу заместитель председателя ГД Анна Кузнецова, ожидаем внесения законопроекта на этой неделе», — приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы.

Предполагается, что нововведения будут интегрированы в действующий Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».