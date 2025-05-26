В Тамбове вынесен приговор врачу, который спас жизнь пожилой пациентке

Яна Шувалова предстала перед судом в связи с инцидентом, произошедшим 26 ноября 2023 года. В этот день в частную клинику Тамбова обратилась 69-летняя пациентка с хроническими запорами. Для исключения возможных заболеваний, врач назначил ей колоноскопию. Во время процедуры у пациентки были обнаружены признаки возрастных изменений в кишечнике, а также перфорация стенки органа, что, вероятно, и являлось причиной запоров. Шувалова оперативно вызвала хирургов и анестезиологов, которые приняли решение о немедленной операции. Операция прошла успешно, и пациентка не имела претензий к клинике. Однако, Минздрав Тамбовской области инициировал жалобу на Шувалову в вышестоящие инстанции, что привело к судебному разбирательству.