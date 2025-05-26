В Тамбове вынесен приговор врачу, который спас жизнь пожилой пациентке
Врача Шувалову из Тамбова приговорили к 10 месяцам ограничения свободы
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Врач-эндоскопист Яна Шувалова была приговорена мировым судьей Советского районного суда Тамбова к десяти месяцам ограничения свободы. Об этом сообщает «Лента.ру».
Прокурор требовал приговорить Шувалову к трём годам ограничения свободы и запретить ей заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Врач свою вину не признала. Адвокаты медика заявили, что будут добиваться отмены приговора, поскольку считают его неправомерным.
Яна Шувалова предстала перед судом в связи с инцидентом, произошедшим 26 ноября 2023 года. В этот день в частную клинику Тамбова обратилась 69-летняя пациентка с хроническими запорами. Для исключения возможных заболеваний, врач назначил ей колоноскопию. Во время процедуры у пациентки были обнаружены признаки возрастных изменений в кишечнике, а также перфорация стенки органа, что, вероятно, и являлось причиной запоров. Шувалова оперативно вызвала хирургов и анестезиологов, которые приняли решение о немедленной операции. Операция прошла успешно, и пациентка не имела претензий к клинике. Однако, Минздрав Тамбовской области инициировал жалобу на Шувалову в вышестоящие инстанции, что привело к судебному разбирательству.
А ранее в Свердловской области врачи совершили чудо, вернув к жизни мужчину, чей череп раскололся на части. Несчастный случай произошёл с пациентом в сентябре 2024 года. Для полного выздоровления ему потребовался почти год.