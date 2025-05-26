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26 мая, 18:03

В России расширили программу льготного автокредитования

Минпромторг включил семьи с двумя детьми в программу льготного автокредитования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kuznetsov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kuznetsov Dmitriy

Министерство промышленности и торговли России объявило о расширении перезапущенной подпрограммы льготного автокредитования «Семейный автомобиль». Теперь воспользоваться данной программой смогут не только многодетные семьи с тремя и более детьми, но и семьи с двумя детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение о перезапуске программы было принято в середине мая, когда акцент был сделан на поддержку семей с тремя детьми. Однако, учитывая высокий спрос и необходимость дополнительной поддержки, по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было принято решение о включении в программу семей с двумя детьми.

По условиям действующей программы базовая скидка составляет 20% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%), а при покупке электромобилей — 30%. В рамках перезапущенной подпрограммы «Семейный автомобиль» скидка составит 10% от стоимости машины.

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Ранее в Госдуме предложили обеспечить беременных льготным проездом в такси. Аргументом в пользу этой меры является необходимость регулярного посещения медицинских учреждений, часто расположенных на значительном расстоянии от дома, а также существенные расходы, связанные с ведением беременности.

Полина Никифорова
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