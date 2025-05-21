Компенсации и льготы: Стали известны цены на путёвки в детские лагеря в разных регионах РФ

По словам главы комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяны Ивановой, путёвка в детский лагерь в Подмосковье стоит около 70–80 тысяч рублей. Эксперт подчеркнула, что в каждом регионе страны представлены различные программы для детей, а стоимость путёвок зависит от инфраструктуры лагеря, удобств и продолжительности смены.

Так, поездка в Ленобласть на 21 день обойдётся примерно в 60–90 тысяч рублей, а в Краснодарский край — от 70 до 98 тысяч без учёта стоимости проезда. Более доступными оказались варианты в Костромской области (от 42 до 61 тысячи за 14 дней) и Марий Эл (примерно 28 тысяч за две недели).

Представитель РСТ добавила, что льготным категориям граждан предоставляются бесплатные путёвки из федерального бюджета. В их число входят дети участников СВО, инвалиды, сироты и дети в трудной жизненной ситуации. Кроме того, каждый регион может самостоятельно устанавливать льготы.

«В Алтайском крае, в частности, действует программа «алтайский кешбэк», по которой родители могут получить компенсации за оплату путёвок для детей. То же касается Ленинградской области: там выделяют сертификаты детям работающих родителей приблизительно на 24 тысячи рублей», — отметила собеседница «Москвы 24».