В российских школах открылись первые классы по изучению беспилотной авиации
Депутат Хамитов: В 550 российских школах появились классы по беспилотной авиации
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В России стремительно развивается система подготовки школьников в сфере беспилотной авиации. Как сообщил РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» уже открыты профильные классы в 550 школах по всей стране.
«Напомню, что одно из ключевых направлений национального проекта — это подготовка кадров для отрасли», — подчеркнул депутат.
По его словам, учащиеся получают базовые знания о конструкции, принципах работы и возможностях дронов. Серьёзным шагом в образовательной сфере стало то, что первое в России школьное пособие по беспилотным авиационным системам официально получило статус учебника.
Хамитов отметил, что это решение делает обучение более системным и даёт возможность заложить фундамент для понимания современных технологий уже на школьной скамье. Он также напомнил, что беспилотная авиация — молодая, но стремительно развивающаяся отрасль, охватывающая всё больше сфер: от сельского хозяйства до логистики, мониторинга и спасательных операций.
«Образовательные программы и учебная литература должны идти в ногу со временем, учитывая современные реалии и технологические тренды», — отметил парламентарий.
Он также обратил внимание на международный опыт. Например, в Китае дроны уже активно применяются в сфере услуг и доставки, а также доступны в аренду. По мнению депутата, в ближайшем будущем аналогичные практики станут привычной частью жизни и в России.
Ранее сообщалось, что в течение ближайших трёх лет все российские школы перейдут на единые государственные учебники по всем предметам. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для этого педагоги пройдут специальную подготовку, чтобы эффективно работать по обновлённой образовательной программе.