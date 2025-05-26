В российских школах открылись первые классы по изучению беспилотной авиации

В России стремительно развивается система подготовки школьников в сфере беспилотной авиации. Как сообщил РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» уже открыты профильные классы в 550 школах по всей стране.

«Напомню, что одно из ключевых направлений национального проекта — это подготовка кадров для отрасли», — подчеркнул депутат.

По его словам, учащиеся получают базовые знания о конструкции, принципах работы и возможностях дронов. Серьёзным шагом в образовательной сфере стало то, что первое в России школьное пособие по беспилотным авиационным системам официально получило статус учебника.

Хамитов отметил, что это решение делает обучение более системным и даёт возможность заложить фундамент для понимания современных технологий уже на школьной скамье. Он также напомнил, что беспилотная авиация — молодая, но стремительно развивающаяся отрасль, охватывающая всё больше сфер: от сельского хозяйства до логистики, мониторинга и спасательных операций.

«Образовательные программы и учебная литература должны идти в ногу со временем, учитывая современные реалии и технологические тренды», — отметил парламентарий.

Он также обратил внимание на международный опыт. Например, в Китае дроны уже активно применяются в сфере услуг и доставки, а также доступны в аренду. По мнению депутата, в ближайшем будущем аналогичные практики станут привычной частью жизни и в России.