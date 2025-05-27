В Дагестане сожитель певицы Талисман Омаровой насмерть забил её бутылкой и сковородой

Дагестанская исполнительница аварских песен Талисман Омарова стала жертвой жестокого убийства. По подозрению в совершении преступления задержан её 34-летний сожитель. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сожитель задержан. Видео © Telegram / Фемида Дагестана

Трагедия произошла в жилом доме по улице М.Магомеджанова в Каспийске. Согласно предварительной информации, между певицей и её сожителем вспыхнула ссора во время употребления алкогольных напитков. Конфликт перерос в физическую расправу.

«Обвиняемый в ходе бытового конфликта из-за внезапно возникших неприязненных отношений нанёс своей сожительнице множество ударов сначала стеклянной бутылкой, затем металлической сковородой по различным частям тела. В результате полученных тяжких телесных повреждений женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции республики.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый арестован на два месяца, до 21 июля.