В Дагестане сожитель певицы Талисман Омаровой насмерть забил её бутылкой и сковородой
Дагестанскую певицу Талисман Омарову нашли мёртвой после ссоры с сожителем
Дагестанская исполнительница аварских песен Талисман Омарова стала жертвой жестокого убийства. По подозрению в совершении преступления задержан её 34-летний сожитель. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Сожитель задержан. Видео © Telegram / Фемида Дагестана
Трагедия произошла в жилом доме по улице М.Магомеджанова в Каспийске. Согласно предварительной информации, между певицей и её сожителем вспыхнула ссора во время употребления алкогольных напитков. Конфликт перерос в физическую расправу.
«Обвиняемый в ходе бытового конфликта из-за внезапно возникших неприязненных отношений нанёс своей сожительнице множество ударов сначала стеклянной бутылкой, затем металлической сковородой по различным частям тела. В результате полученных тяжких телесных повреждений женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции республики.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый арестован на два месяца, до 21 июля.
Тем временем в Челябинске расследуют дело об убийстве девушки, найденной на свалке. По предварительным данным, смерть наступила во время полового акта. Подозреваемый, работавший таксистом, задушил пассажирку, после чего скрыл её тело. Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, однако был задержан и арестован.
Обложка © Telegram / Фемида Дагестана