Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску заявил, что уходит из политики

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску сообщил о завершении своей политической деятельности. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook*. По словам политика, причиной такого шага стало завершение избирательного цикла и забота о своей семье.

«Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу», — говорится в заявлении Джеорджеску.

Он отметил, что это решение является исключительно личным, и теперь он намерен отойти от общественной деятельности. В будущем экс-кандидат в президенты хочет стать «пассивным наблюдателем социальной ситуации» и посвятить больше времени семье.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Румынии отклонил жалобу Джордже Симиона — кандидата от националистической партии AUR, занявшего второе место на выборах. Политик настаивал на признании результатов второго тура президентской кампании недействительными, однако суд признал его аргументы необоснованными и единогласно отказал в удовлетворении иска. Как отмечается в официальном постановлении, мотивировка решения будет опубликована в государственном вестнике, а сам вердикт считается окончательным и будет передан в Центральное избирательное бюро.