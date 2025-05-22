КС Румынии отклонил жалобу проигравшего кандидата Симиона на выборы президента

Конституционный суд Румынии отклонил запрос Джордже Симиона, занявшего второе место на выборах, о признании результатов голосования недействительными. Лидер националистического Альянса за объединение румын (AUR) подал жалобу, но её признали безосновательной.

Согласно заявлению, Конституционный суд рассмотрел ходатайство Симиона об аннулировании итогов второго тура президентских выборов и единогласно отклонил его. В официальном постановлении указано, что аргументы, приведённые в решении, будут опубликованы в официальном вестнике Румынии. Это решение является окончательным и будет доведено до Центрального избирательного бюро.