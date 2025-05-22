КС Румынии отклонил жалобу проигравшего кандидата Симиона на выборы президента
Джордже Симион. Обложка © Wikipedia
Конституционный суд Румынии отклонил запрос Джордже Симиона, занявшего второе место на выборах, о признании результатов голосования недействительными. Лидер националистического Альянса за объединение румын (AUR) подал жалобу, но её признали безосновательной.
Согласно заявлению, Конституционный суд рассмотрел ходатайство Симиона об аннулировании итогов второго тура президентских выборов и единогласно отклонил его. В официальном постановлении указано, что аргументы, приведённые в решении, будут опубликованы в официальном вестнике Румынии. Это решение является окончательным и будет доведено до Центрального избирательного бюро.
Ранее Симион сообщил о намерении обжаловать результаты голосования в Конституционном суде, утверждая, что на выборах действовал «механизм фальсификации», который позволил его сопернику, мэру Бухареста Никушору Дану получить дополнительные голоса. Симион также утверждал, что власти ряда стран, включая Францию, Польшу, Молдавию и Испанию, вмешивались в выборы в пользу Дана.
Напомним, 18 мая состоялся второй тур повторных выборов президента Румынии. Как и в случае первых выборов, не обошлось без скандала. В ходе голосования было зарегистрировано свыше двухсот инцидентов. Никушор Дан, мэр Бухареста, получивший поддержку Европейского Союза и правящей коалиции, во втором туре получил 54,1% голосов, что позволило ему одержать победу над Симионом, который лидировал в первом туре. В Кремле охарактеризовали ситуацию вокруг выборов в Румынии как «странную», а после голосования жители этой восточноевропейской страны начали резать свои паспорта и обращаться за убежищем в Россию. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что разведка Франции просила сдержать консервативные силы в Румынии.