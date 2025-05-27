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Регион
26 мая, 22:19

В Таиланде Bangkok Bank заблокировал карты некоторых россиян

Банкомат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kiefer Photography

Банкомат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kiefer Photography

Коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank приостановил доступ к счетам некоторых российских граждан, потребовав от них личного посещения отделений с документами. Об этом сообщили клиенты корреспонденту ТАСС.

«На мой вопрос, почему мне заблокировали карту, мне ничего объяснять не стали. Предложили прийти лично с банковской книжкой и паспортом в то отделение, где я открывала карту. Карту в этом банке я получила примерно 1,5 года назад через посредников, находясь в стране по безвизовому штампу», — пожаловалась россиянка. По её словам, счёт должен быть закрыт, а остаток средств выдан наличными.

Повсеместного ограничения работы карт для россиян в данном банке не отмечается. Некоторые граждане РФ, проживающие в Таиланде, продолжают использовать свои счета без препятствий. Один из клиентов, живущий в Паттайе, предположил, что блокировка может происходить по определённым внутренним критериям, неизвестным широкой публике.

А в турагентствах напомнили, что туристы в безвизовом режиме не могут открывать счета в местных банках, для этого нужна долгосрочная виза. В ином случае это квалифицируется как уголовное нарушение.

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А ранее ограничения ввёл Банк Грузии. Россияне не смогут совершать покупки, цена которых превышает 300 евро. В учреждении заявили, что данные меры связаны с необходимостью соблюдать санкции Запада.

Тимур Хингеев
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