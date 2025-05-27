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26 мая, 22:12

Финский город приобрёл русскую крепость XVIII века меньше, чем за 100 рублей

Yle: Финский город Котка приобрёл русскую крепость Кюменегород за один евро

Кюменегород. Обложка © Wikipedia / Kymi

Кюменегород. Обложка © Wikipedia / Kymi

Город Котка стал владельцем крепости Кюменегород, построенной в конце XVIII века. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Сделка с государственной компанией Senate Properties, ранее владевшей крепостью, обошлась городу всего в €1. Содержание объекта обходилось предыдущему владельцу в €200 тысяч в год.

«Город Котка выкупил крепость Кюменегород, которая долгое время оставалась закрытой», — говорится в публикации.

Согласно предварительным оценкам, реконструкция крепости потребует около €18 млн. После завершения работ на территории крепости планируется создать культурно-досуговое пространство, сделав его доступным для посещения туристами и местными жителями.

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Антон Голыбин
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