Финский город приобрёл русскую крепость XVIII века меньше, чем за 100 рублей

Город Котка стал владельцем крепости Кюменегород, построенной в конце XVIII века. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Сделка с государственной компанией Senate Properties, ранее владевшей крепостью, обошлась городу всего в €1. Содержание объекта обходилось предыдущему владельцу в €200 тысяч в год.

«Город Котка выкупил крепость Кюменегород, которая долгое время оставалась закрытой», — говорится в публикации.

Согласно предварительным оценкам, реконструкция крепости потребует около €18 млн. После завершения работ на территории крепости планируется создать культурно-досуговое пространство, сделав его доступным для посещения туристами и местными жителями.