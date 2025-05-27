Провокатор или защита: Онколог рассказал о влиянии спортпита на здоровье и развитие рака

Спортивное питание — это многокомпонентный продукт, поэтому его влияние на здоровье сложно оценить однозначно. В беседе с Life.ru врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов рассказал о влиянии спортивного питания на развитие рака.

Исследования на почти 26 тысяч человек показали отрицательную связь между употреблением креатина и риском развития рака, особенно у мужчин, людей с избыточным весом и пожилых. Это естественное вещество необходимо для энергетического обмена в нервных и мышечных клетках. Однако у мышей избыток креатина способствовал прогрессированию опухолей печени, поджелудочной, толстой кишки и молочной железы. В целом можно предположить, что приём этого вещества в пищу безопасен, считает специалист.

Собеседник Life.ru подчеркнул, что аланин вызывает противоречивые оценки: он может повышать риск рака лёгких, поджелудочной и предстательной железы, а также снижать вероятность колоректальных аденом. Помимо этого, рассматривается его возможное применение в лечении некоторых онкологических заболеваний, но требуются дополнительные исследования.

«Таурин — его не рекомендуется принимать пациентам с лейкозами. Есть исследования о возможности блокировки его поступления в опухолевые клетки для терапии онкологических заболеваний. Также предполагается, что он может подавлять развитие рака за счёт ингибирования роста опухолевых клеток и индуцирования апоптоза», — сказал онколог, добавив, что пока данных о риске приёма таурина с пищей недостаточно.

Гипотезы о противоопухолевых свойствах синефрина отмечаются предупреждениями о возможном негативном воздействии на сердечно-сосудистую систему, особенно при сочетании с кофеином. А карнитин, лизин и цитруллин остаются предметом научных споров: одни работы свидетельствуют об их защите от рака, другие указывают на участие в канцерогенезе. Например, цитруллин связывают как с ростом опухолей лёгких, так и с противоопухолевой активностью.

Аргинин, согласно исследованию 2022 года из Китая, может повышать риск злокачественных образований желудочно-кишечного тракта, однако данное исследование охватывало пациентов с гипертонией. Теанин в обзоре научных данных 2021 года показал потенциал в подавлении развития опухолей и активации процессов апоптоза, но его клиническое применение остаётся ограниченным. Как отметил Романов, оба элемента нуждаются в дополнительных исследованиях.

Глутамин важен для работы иммунной системы и функционирования раковых клеток. Его применение при хирургическом вмешательстве и химиотерапии приносит пользу, однако для противоопухолевого эффекта возможно потребуется ограничение поступления глутамина в опухолевые клетки. Экдистерон и сапонины обладают предварительными доказательствами противоопухолевой эффективности, в том числе против рака молочной железы (экдистерон), но и эти данные требуют подтверждения.

Важно понимать: большинство исследований по этим веществам проведены либо на животных/в лабораторных условиях, либо на здоровых добровольцах без прямых клинических подтверждений. Поэтому нельзя однозначно утверждать их эффективность или безопасность в онкологической практике. Денис Романов Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко»

В заключении эксперт отметил, что спортивное питание не вызывает развитие злокачественных опухолей у здоровых людей. Однако для тех, кто уже болеет или находится в ремиссии, рекомендуется консультироваться с лечащим онкологом перед приёмом подобных добавок во избежание возможного вреда.