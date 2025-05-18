Шоколад, головоломки и волонтёрство: Названы главные секреты людей, живущих до 100 лет

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рекомендациями, которые могут помочь людям дожить до 100 лет. В условиях современного мира поддерживать крепкое здоровье становится всё сложнее, но некоторые привычки могут значительно продлить жизнь и снизить риск заболеваний.

На основе исследования «голубых зон» — регионов, где люди живут значительно дольше, чем в среднем по миру, таких как Окинава и Сардиния, — Тен выделила несколько правил, которых придерживаются долгожители. Важную роль играет растительно-ориентированная диета, в которой 80% рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Долгожители включают в свой рацион антиоксиданты – тёмный шоколад, ягоды и куркуму, а также полезные жиры, например, оливковое масло и рыбу.

Также терапевт отметила значимость умственной активности. Изучение языков и решение головоломок способствуют поддержанию когнитивных функций и замедляют развитие деменции. Важным фактором является и социальная активность: участие в волонтёрских группах и регулярные встречи с друзьями помогают снизить уровень стресса и укрепить чувство принадлежности.

Кроме того, врач подчеркнула важность физической активности. Ежедневные прогулки и занятия садоводством улучшают здоровье и психоэмоциональное состояние. Качественный сон также играет ключевую роль в здоровье: регулярный режим сна и дневной отдых помогают организму восстанавливаться.

Наконец, чистый воздух и жизнь в экологически чистых районах — горах или сельской местности — снижают риск заболеваний и способствуют общему благополучию. Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно повысить шансы на долгую и здоровую жизнь.