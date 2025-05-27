Число пострадавших в аварии в центре Ливерпуля достигло почти 50 человек

В результате инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в Ливерпуле пострадали около 50 человек. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин, его слова транслировал телеканал Sky News.

По информации Китчина, 27 человек госпитализированы, состояние двоих, включая одного ребёнка, оценивается как серьёзное. Медицинская помощь на месте была оказана ещё 20 пострадавшим, среди которых четверо детей. В полиции считают, что инцидент не связан с терроризмом.

«Мы полагаем, что это изолированный инцидент. В настоящий момент мы не ведём поиски кого-либо ещё на предмет причастности к нему. Инцидент не рассматривается как терроризм», — заявила представитель полиции Дженни Симс.