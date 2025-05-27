План «Ковёр» введён в аэропорту Грабцево в Калуге
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В аэропорту Грабцево в Калуге введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.
Ранее над городами Новомосковск и Узловая Тульской области прогремели не менее семи взрывов. Об этом сообщили местные жители. По предварительной информации, сработала система ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.