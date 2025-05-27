План «Ковёр» введён в аэропорту Грабцево в Калуге

В аэропорту Грабцево в Калуге введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.