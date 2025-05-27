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26 мая, 23:35

План «Ковёр» введён в аэропорту Грабцево в Калуге

Обложка © Unsplash / Phill Brown

Обложка © Unsplash / Phill Brown

В аэропорту Грабцево в Калуге введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.

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Ранее над городами Новомосковск и Узловая Тульской области прогремели не менее семи взрывов. Об этом сообщили местные жители. По предварительной информации, сработала система ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Тимур Хингеев
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