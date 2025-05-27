Президенту Бразилии потребовалась медицинская помощь
G1: Лула да Силва обратился в больницу из-за воспаления внутреннего уха
Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в начале недели почувствовал ухудшение самочувствия и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Инцидент произошёл в понедельник во второй половине дня — глава государства направился в Сирийско-ливанскую больницу в Бразилиа.
По данным местного портала G1, после обследования медики поставили диагноз — лабиринтит и воспаление внутреннего уха, которое сопровождается головокружением, нарушением равновесия и общим недомоганием. Сразу после осмотра врачи приняли решение не госпитализировать президента, и он вернулся в свою официальную резиденцию — дворец Алворада. В настоящее время он находится там и отдыхает.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поговорил с Луисом Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки его спецрейса в Москве. Бразильский лидер поделился с коллегой своими впечатлениями о визите в Китай, где было принято совместное заявление в поддержку инициативы Путина о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров.