Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставку дальнобойных ракет Украине. По словам чиновника, российская ракета «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем немецкие Taurus — до городов России.

«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина «Искандер», к примеру, долетит намного быстрее», — заявил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Кроме того, депутат выразил сомнения в эффективности западных ракет при ударах по российской территории, предполагая, что большинство из них будут перехвачены средствами ПВО. По мнению Ивлева, активизация военных действий Киева приведёт к ухудшению ситуации на самой Украине.