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27 мая, 01:28

Депутат Ивлев: «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем Taurus — до России

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставку дальнобойных ракет Украине. По словам чиновника, российская ракета «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем немецкие Taurus — до городов России.

«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина «Искандер», к примеру, долетит намного быстрее», — заявил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Кроме того, депутат выразил сомнения в эффективности западных ракет при ударах по российской территории, предполагая, что большинство из них будут перехвачены средствами ПВО. По мнению Ивлева, активизация военных действий Киева приведёт к ухудшению ситуации на самой Украине.

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Ранее Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США. По словам канцлера ФРГ, «Украина теперь может защищаться», нанося удары по территории России.

Тимур Хингеев
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