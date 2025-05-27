«Найдут и убьют»: Экс-советник Пентагона рассказал, почему Зеленский боится мира
Дуглас Макгрегор назвал причину, из-за которой сделка по Украине невозможна
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной в настоящее время невозможно, поскольку главарь киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта. По его мнению, именно личные риски экс-комика мешают достижению договорённостей.
В социальной сети Х Макгрегор отметил, что на сегодняшний день шансы на сделку с Россией фактически равны нулю. Он объяснил это тем, что для Зеленского худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта.
«Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют», — считает экс-советник Пентагона.
Полковник добавил, что после завершения конфликта главарь киевского режима может оказаться главной целью для устранения со стороны недовольных, ведь его руководство привело страну к тяжёлым человеческим и экономическим потерям.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант предложения российскому лидеру Владимиру Путину восстановить экономические связи России с международным сообществом в обмен на прекращение огня. При этом в Белом доме не исключают, что Вашингтон может вовсе не участвовать в возможных переговорах.