Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной в настоящее время невозможно, поскольку главарь киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта. По его мнению, именно личные риски экс-комика мешают достижению договорённостей.

В социальной сети Х Макгрегор отметил, что на сегодняшний день шансы на сделку с Россией фактически равны нулю. Он объяснил это тем, что для Зеленского худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта.

«Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют», — считает экс-советник Пентагона.

Полковник добавил, что после завершения конфликта главарь киевского режима может оказаться главной целью для устранения со стороны недовольных, ведь его руководство привело страну к тяжёлым человеческим и экономическим потерям.