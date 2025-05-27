Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 02:25

«Найдут и убьют»: Экс-советник Пентагона рассказал, почему Зеленский боится мира

Дуглас Макгрегор назвал причину, из-за которой сделка по Украине невозможна

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной в настоящее время невозможно, поскольку главарь киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта. По его мнению, именно личные риски экс-комика мешают достижению договорённостей.

В социальной сети Х Макгрегор отметил, что на сегодняшний день шансы на сделку с Россией фактически равны нулю. Он объяснил это тем, что для Зеленского худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта.

«Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют», — считает экс-советник Пентагона.

Полковник добавил, что после завершения конфликта главарь киевского режима может оказаться главной целью для устранения со стороны недовольных, ведь его руководство привело страну к тяжёлым человеческим и экономическим потерям.

Зеленский вылетит в Берлин, чтобы обсудить предстоящие переговоры с РФ
Зеленский вылетит в Берлин, чтобы обсудить предстоящие переговоры с РФ

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант предложения российскому лидеру Владимиру Путину восстановить экономические связи России с международным сообществом в обмен на прекращение огня. При этом в Белом доме не исключают, что Вашингтон может вовсе не участвовать в возможных переговорах.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar