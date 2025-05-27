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27 мая, 02:04

План «Ковёр» ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

Обложка © Unsplash / Marina T

Обложка © Unsplash / Marina T

Временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Под ограничения попали воздушные гавани Стригино (код ИКАО: UWGG), Гагарин (UWSG) и Донское (UUOT).

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А ранее временные ограничения на полёты были введены в аэропорту Грабцево в Калуге. Меры были приняты для обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба Росавиации.

Тимур Хингеев
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