План «Ковёр» ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова
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Временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Под ограничения попали воздушные гавани Стригино (код ИКАО: UWGG), Гагарин (UWSG) и Донское (UUOT).
А ранее временные ограничения на полёты были введены в аэропорту Грабцево в Калуге. Меры были приняты для обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба Росавиации.