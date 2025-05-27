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Регион
27 мая, 02:06

Гусев: Несколько беспилотников ВСУ были уничтожены в пригороде Воронежа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В пригородной зоне Воронежа и на юге области расчёты противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет. Вероятность повторных попыток атак в регионе сохраняется.

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А ранее в Тульской области над городами Новомосковск и Узловая прогремели взрывы. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Местные жители сообщили о семи взрывах в небе.

Тимур Хингеев
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