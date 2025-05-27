Гусев: Несколько беспилотников ВСУ были уничтожены в пригороде Воронежа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В пригородной зоне Воронежа и на юге области расчёты противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет. Вероятность повторных попыток атак в регионе сохраняется.
А ранее в Тульской области над городами Новомосковск и Узловая прогремели взрывы. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Местные жители сообщили о семи взрывах в небе.