Гусев: Несколько беспилотников ВСУ были уничтожены в пригороде Воронежа

В пригородной зоне Воронежа и на юге области расчёты противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет. Вероятность повторных попыток атак в регионе сохраняется.