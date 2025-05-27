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Регион
27 мая, 03:02

В Госдуме рассказали, за сбор каких ягод наказывают лишением свободы

Депутат Колунов: Сбор краснокнижных ягод грозит уголовным наказанием

Корзина ягод. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lena Makarova

Корзина ягод. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lena Makarova

В преддверии ягодного сезона заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил гражданам об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод. Его заявление приводит ТАСС.

По словам депутата, сбор таких ягод, как костяника и княженика, занесённых в Красную книгу, может повлечь за собой лишение свободы на срок до четырёх лет. Чиновник также подчеркнул, что сбор любых ягод запрещён в национальных парках, заповедниках и других охраняемых территориях.

«За умышленный сбор таких ягод грозят, как минимум, исправительные или принудительные работы на срок до 480 часов или двух лет соответственно, как максимум лишение свободы сроком до 4 лет и штрафом до 1 миллиона рублей», — напомнил парламентарий.

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Ранее сообщалось, что с октября 2023 года в России действуют обновлённые правила в отношении сбора грибов. Согласно этим нормам, грибы, занесённые в Красную книгу, находятся под полным запретом для сбора. Нарушение может обернуться для граждан штрафами от двух с половиной до пяти тысяч рублей за случайный сбор и до четырёх лет принудительных работ с дополнительным штрафом до одного миллиона рублей за умышленный.

Антон Голыбин
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