«Значимый шаг»: В Госдуме рассказали об изменениях, с которыми столкнутся аптеки и фармацевты
Депутат Дрожжина: Аптеки с 1 июня станут частью системы здравоохранения
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С 1 июня 2025 года аптеки в России официально переходят в статус участников системы здравоохранения. Теперь фармацевты смогут претендовать на меры поддержки, положенные работникам данной сферы. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Государственной Думы и член комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина.
По её словам, в обновлённых классификаторах экономической деятельности аптеки больше не будут числиться в торговле — их код ОКВЭД меняется с 47.73 (розничная торговля фармацевтическими товарами) на 86.90.9, относящийся к сфере здравоохранения.
«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан», — подчеркнула парламентарий.
Дрожжина уточнила, что предоставление льгот будет зависеть от конкретных региональных программ поддержки. Однако на ценах для населения нововведение никак не отразится: государственное регулирование стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарств останется в силе, повышение не планируется.
Ранее в Госдуме рассказали, за сбор каких ягод наказывают лишением свободы. Сбор костяники и княженики, занесённых в Красную книгу, может повлечь за собой лишение свободы на срок до четырёх лет. Сбор любых ягод также запрещён в национальных парках, заповедниках и других охраняемых территориях.