«Значимый шаг»: В Госдуме рассказали об изменениях, с которыми столкнутся аптеки и фармацевты

С 1 июня 2025 года аптеки в России официально переходят в статус участников системы здравоохранения. Теперь фармацевты смогут претендовать на меры поддержки, положенные работникам данной сферы. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Государственной Думы и член комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина.

По её словам, в обновлённых классификаторах экономической деятельности аптеки больше не будут числиться в торговле — их код ОКВЭД меняется с 47.73 (розничная торговля фармацевтическими товарами) на 86.90.9, относящийся к сфере здравоохранения.

«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан», — подчеркнула парламентарий.

Дрожжина уточнила, что предоставление льгот будет зависеть от конкретных региональных программ поддержки. Однако на ценах для населения нововведение никак не отразится: государственное регулирование стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарств останется в силе, повышение не планируется.