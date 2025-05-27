РФПИ выделил средства на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном
РФПИ направит 2,5 млрд рублей на первые этапы строительства «Ахмат Тауэр»
Концепт комплекса «Ахмат Тауэр». Обложка © Горпроект
Российский фонд прямых инвестиций заключил договор с властями Чеченской Республики о вложениях в реализацию высотного комплекса «Ахмат Тауэр». В рамках соглашения предусмотрено финансирование на сумму 2,5 миллиарда рублей, которое покроет начальные стадии работ. Об этом сообщил представитель РФПИ Андрей Колокольников.
«Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением», — рассказал он ТАСС.
Вице-премьер правительства Чечни Рустам Шаптукаев сообщил, что часть подготовительных работ уже завершена, включая земляные операции и отдельные элементы основания. Параллельно разрабатывается финансовая модель всего проекта.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме рассматривают возможность возведения в России многоэтажек из дерева. Возможно, такие дома появятся на территории страны уже через два-три года. Будет проведено много работ для обеспечения пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов.