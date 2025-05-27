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Регион
27 мая, 03:31

РФПИ выделил средства на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном

РФПИ направит 2,5 млрд рублей на первые этапы строительства «Ахмат Тауэр»

Концепт комплекса «Ахмат Тауэр». Обложка © Горпроект

Концепт комплекса «Ахмат Тауэр». Обложка © Горпроект

Российский фонд прямых инвестиций заключил договор с властями Чеченской Республики о вложениях в реализацию высотного комплекса «Ахмат Тауэр». В рамках соглашения предусмотрено финансирование на сумму 2,5 миллиарда рублей, которое покроет начальные стадии работ. Об этом сообщил представитель РФПИ Андрей Колокольников.

«Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением», — рассказал он ТАСС.

Вице-премьер правительства Чечни Рустам Шаптукаев сообщил, что часть подготовительных работ уже завершена, включая земляные операции и отдельные элементы основания. Параллельно разрабатывается финансовая модель всего проекта.

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Тимур Хингеев
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