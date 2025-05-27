РФПИ выделил средства на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном

Российский фонд прямых инвестиций заключил договор с властями Чеченской Республики о вложениях в реализацию высотного комплекса «Ахмат Тауэр». В рамках соглашения предусмотрено финансирование на сумму 2,5 миллиарда рублей, которое покроет начальные стадии работ. Об этом сообщил представитель РФПИ Андрей Колокольников.

«Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением», — рассказал он ТАСС.

Вице-премьер правительства Чечни Рустам Шаптукаев сообщил, что часть подготовительных работ уже завершена, включая земляные операции и отдельные элементы основания. Параллельно разрабатывается финансовая модель всего проекта.