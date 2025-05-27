В Амурской области частично разрушился мост через реку Обка
Часть моста через реку Обка в Зейском округе Амурской области обвалилась после проезда тяжеловесного транспортного средства, не имеющего соответствующего разрешения. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Повреждённый мост. Видео © Telegram / Амурский Минтранс
«26 мая на 77-м километре автодороги «Зея – Золотая Гора» в Зейском округе произошло частичное разрушение проезжей части моста через р. Обка», — говорится в сообщении.
Для устранения последствий на место направили подрядчиков для проведения ремонтных работ. Сейчас движение ограничено: переправа функционирует в однополосном режиме и доступна только для легковых машин.
В ведомстве отметили, что игнорирование правил эксплуатации объекта привело к повреждению, что создаёт риск потери транспортной связи для местных жителей и негативно отражается на состоянии дорожной сети.
А ранее в Республике Алтай река Башкаус смыла мост, в результате чего жители одного из сёл Республики Алтай оказались отрезанными от внешнего мира. Сельская администрация инициировала процесс по восстановлению, запросив 60 миллионов рублей, но региональный бюджет не располагает подобной суммой.
Обложка © Telegram / Амурский Минтранс