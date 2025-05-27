В Амурской области частично разрушился мост через реку Обка

Часть моста через реку Обка в Зейском округе Амурской области обвалилась после проезда тяжеловесного транспортного средства, не имеющего соответствующего разрешения. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Повреждённый мост. Видео © Telegram / Амурский Минтранс

«26 мая на 77-м километре автодороги «Зея – Золотая Гора» в Зейском округе произошло частичное разрушение проезжей части моста через р. Обка», — говорится в сообщении.

Для устранения последствий на место направили подрядчиков для проведения ремонтных работ. Сейчас движение ограничено: переправа функционирует в однополосном режиме и доступна только для легковых машин.

В ведомстве отметили, что игнорирование правил эксплуатации объекта привело к повреждению, что создаёт риск потери транспортной связи для местных жителей и негативно отражается на состоянии дорожной сети.