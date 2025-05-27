«Они проиграли»: Профессор из США раскрыл роковую ошибку Запада в конфликте с Россией
Экономист Вольф заявил, что Запад недооценил возможности России
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Запад допустил два серьёзных просчёта в противостоянии с Россией. Об этом сообщил профессор Массачусетского университета и экономист Ричард Вольф в своём выступлении на YouTube.
«Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам. И теперь они проиграли, но не готовы признать свои просчёты», — подчеркнул он.
По мнению профессора, одной из главных ошибок стала чрезмерная самоуверенность. Он отметил, что в условиях военных действий особенно важную роль играет фактор неопределённости. Запад, полагаясь на технологии разведки и экономическое давление, не смог объективно оценить потенциал России. Вольф напомнил, что российские ресурсы значительно превышают украинские, как в плане живой силы, так и в объёмах производства вооружения. Именно промышленная мощь, считает он, позволяет Москве наращивать экономическое влияние.
Ранее Life сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, а также введения новых санкций против России. При этом маловероятно, что хозяин Белого дома в итоге решит усиливать реальное давление на Москву.