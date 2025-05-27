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27 мая, 03:43

«Они проиграли»: Профессор из США раскрыл роковую ошибку Запада в конфликте с Россией

Экономист Вольф заявил, что Запад недооценил возможности России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ffikretow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ffikretow

Запад допустил два серьёзных просчёта в противостоянии с Россией. Об этом сообщил профессор Массачусетского университета и экономист Ричард Вольф в своём выступлении на YouTube.

«Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам. И теперь они проиграли, но не готовы признать свои просчёты», — подчеркнул он.

По мнению профессора, одной из главных ошибок стала чрезмерная самоуверенность. Он отметил, что в условиях военных действий особенно важную роль играет фактор неопределённости. Запад, полагаясь на технологии разведки и экономическое давление, не смог объективно оценить потенциал России. Вольф напомнил, что российские ресурсы значительно превышают украинские, как в плане живой силы, так и в объёмах производства вооружения. Именно промышленная мощь, считает он, позволяет Москве наращивать экономическое влияние.

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Ранее Life сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, а также введения новых санкций против России. При этом маловероятно, что хозяин Белого дома в итоге решит усиливать реальное давление на Москву.

Андрей Васильев
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