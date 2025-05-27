В аэропорту Саратова возобновили приём и выпуск самолётов
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Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты в саратовском аэропорту Гагарин в Саратове. Об этом сообщила пресс-службы Росавиации.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточняется в сообщении.
Напомним, что план «Ковёр» был принят в воздушной гавани Саратова в 04:32 по московскому времени. Ограничения также были введены в аэропорту Нижнего Новгорода и Тамбова.