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Регион
27 мая, 03:36

В аэропорту Саратова возобновили приём и выпуск самолётов

Обложка © Unsplash / Johny Goerend

Обложка © Unsplash / Johny Goerend

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты в саратовском аэропорту Гагарин в Саратове. Об этом сообщила пресс-службы Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточняется в сообщении.

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Напомним, что план «Ковёр» был принят в воздушной гавани Саратова в 04:32 по московскому времени. Ограничения также были введены в аэропорту Нижнего Новгорода и Тамбова.

Тимур Хингеев
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