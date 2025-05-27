МО РФ: Генерал Романов вручил ведомственные награды военнослужащим
Заместитель главкома ВКС генерал-майор Игорь Романов посетил пункты управления воинских частей Воздушно-космических сил и вручил ведомственные награды военнослужащим. Визит состоялся в рамках рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Генерал Романов вручил ведомственные награды военнослужащим. Видео © Telegram / Минобороны России
Романов проинспектировал боеготовность личного состава, заслушал доклады командиров полков и соединений о ходе выполнения задач по прикрытию государственной границы. Особое внимание уделено эффективности мер по обеспечению безопасности воздушного пространства.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Визит стал первым после освобождения региона 20 мая. Глава государства встретился с волонтёрами и жителями в гуманитарном штабе. Российский лидер ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2.
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