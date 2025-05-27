МО РФ: Генерал Романов вручил ведомственные награды военнослужащим

Заместитель главкома ВКС генерал-майор Игорь Романов посетил пункты управления воинских частей Воздушно-космических сил и вручил ведомственные награды военнослужащим. Визит состоялся в рамках рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Генерал Романов вручил ведомственные награды военнослужащим. Видео © Telegram / Минобороны России

Романов проинспектировал боеготовность личного состава, заслушал доклады командиров полков и соединений о ходе выполнения задач по прикрытию государственной границы. Особое внимание уделено эффективности мер по обеспечению безопасности воздушного пространства.