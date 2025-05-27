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27 мая, 04:21

Бывший советник Пентагона назвал НАТО «ходячим трупом»

Дуглас Макгрегор усомнился в возможности мирной смены власти в Евросоюзе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор поставил под сомнение перспективы мирной смены власти в Евросоюзе, а также назвал НАТО «ходячим трупом». Об этом он написал в соцсети X.

«НАТО — ходячий труп, а ЕС разваливается. Европейский народ не хочет, чтобы им управлял Брюссель или глобалисты, стоящие у руля. Задача состоит в том, чтобы избавиться от этих людей. Можно ли это сделать без революции, на данный момент я не знаю», — заявил отставной военный.

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Ранее экс-советник Пентагона рассказал, почему главарь киевского режима Владимир Зеленский боится мира. По его мнению, именно личные риски экс-комика мешают достижению договорённостей. Он объяснил это тем, что для Зеленского худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта.

Тимур Хингеев
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