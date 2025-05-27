В Госдуме объяснили необходимость плановых отключений горячей воды летом
Депутат Колунов: Отказаться от летних отключений горячей воды невозможно
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Летом сроки отключения горячей воды могут быть сокращены до одной недели, однако полностью отказаться от проведения плановых работ не удастся. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Это практически невозможно. Это техническая необходимость для того, чтобы можно было продувы сделать, запчасти поменять, прочистить котёл. Это оборудование, которое необходимо чинить», — отметил депутат.
Чиновник пояснил, что отказ от ежегодного техобслуживания приведёт к росту числа аварийных ситуаций в водоснабжении. При этом временное переключение на альтернативный котёл во время ремонта затруднено, поскольку требуется привести в порядок всю технологическую цепочку.
А ранее в Госдуме рассказали, что с 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги со средним повышением на 11,9%. Это затронет все основные коммунальные услуги.