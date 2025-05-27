Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 04:59

Губернатор Шапша: ПВО уничтожила 5 БПЛА на границе Калужской и Тульской областей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские средства ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов на границе Калужской и Тульской областей. Об этом сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах происшествия работают оперативные группы. Власти обратились к жителям с призывом к бдительности и соблюдению мер безопасности в случае обнаружения обломков БПЛА.

«Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — пишет Шапша.

Гусев: Силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ в Воронежской области за ночь
Гусев: Силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ в Воронежской области за ночь

За ночь ПВО сбила 99 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество дронов сбито над Белгородской и Воронежской областями — 56 и 25 соответственно. Также беспилотники уничтожены над Владимирской — 7, Калужской — 5, Тульской — 4, Ростовской и Липецкой областями — по 1.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar