Губернатор Шапша: ПВО уничтожила 5 БПЛА на границе Калужской и Тульской областей

Российские средства ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов на границе Калужской и Тульской областей. Об этом сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах происшествия работают оперативные группы. Власти обратились к жителям с призывом к бдительности и соблюдению мер безопасности в случае обнаружения обломков БПЛА.

«Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — пишет Шапша.