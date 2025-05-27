Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 03:47

Гусев: Силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ в Воронежской области за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За ночь расчёты противовоздушной обороны (ПВО) в Воронежской области уничтожили 20 украинских беспилотников над четырьмя муниципальными образованиями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — написал он в своём телеграм-канале. Угроза атаки дронов в регионе сохраняется.

ВСУ потеряли путь к Сумам — ключевая дорога под контролем Армии России
ВСУ потеряли путь к Сумам — ключевая дорога под контролем Армии России

Ранее Гусев сообщил о перехвате нескольких дронов в пригородной зоне Воронежа и в южной части области. Также о попытке атаки ВСУ проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, были задействованы средства радиоэлектронной борьбы. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar