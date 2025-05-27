Гусев: Силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ в Воронежской области за ночь
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За ночь расчёты противовоздушной обороны (ПВО) в Воронежской области уничтожили 20 украинских беспилотников над четырьмя муниципальными образованиями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — написал он в своём телеграм-канале. Угроза атаки дронов в регионе сохраняется.
Ранее Гусев сообщил о перехвате нескольких дронов в пригородной зоне Воронежа и в южной части области. Также о попытке атаки ВСУ проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, были задействованы средства радиоэлектронной борьбы. Информации о пострадавших и разрушениях нет.