Гусев: Силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ в Воронежской области за ночь

За ночь расчёты противовоздушной обороны (ПВО) в Воронежской области уничтожили 20 украинских беспилотников над четырьмя муниципальными образованиями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — написал он в своём телеграм-канале. Угроза атаки дронов в регионе сохраняется.