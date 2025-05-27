После отступления украинских войск из населённого пункта Беловоды Вооружённые силы Украины лишились контроля над важной транспортной артерией, ведущей напрямую в Сумы. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, украинская сторона активно использовала данную трассу для переброски личного состава, техники и снабжения с территории Сумской области на передовую. Потеря контроля над дорогой усложняет логистику ВСУ и может повлиять на устойчивость их обороны в регионе. Беловоды расположены в зоне соприкосновения сторон, и контроль над этим населённым пунктом имел стратегическое значение, особенно в контексте снабжения и манёвров.