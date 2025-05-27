Минобороны РФ: ПВО за ночь сбила 99 украинских дронов над регионами России
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Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Наибольшее количество дронов сбито над Белгородской и Воронежской областями — 56 и 25 соответственно. Также беспилотники уничтожены над Владимирской — 7, Калужской — 5, Тульской — 4, Ростовской и Липецкой областями — по 1.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области расчёты ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над четырьмя муниципальными образованиями. Губернатор региона Александр Гусев заявил об отсутствии пострадавших и разрушений на земле. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника возник лесной пожар, который оперативно потушили. В Ростовской области также была предпринята попытка атаки.