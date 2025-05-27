Минобороны РФ: ПВО за ночь сбила 99 украинских дронов над регионами России

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшее количество дронов сбито над Белгородской и Воронежской областями — 56 и 25 соответственно. Также беспилотники уничтожены над Владимирской — 7, Калужской — 5, Тульской — 4, Ростовской и Липецкой областями — по 1.