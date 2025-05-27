За четыре дня до начала лета Новосибирск засыпало снегом

За четыре дня до начала лета в Новосибирске пошёл снег. Температура воздуха опустилась до минус 4 градусов. Местные жители начали играть в снежки и лепить мини-снеговиков.

Снежно сегодня также и в Барнауле, Томске, Салехарде и ряде других городов.

Снег в Новосибирске. Фото © VK / АФИША НОВОСИБИРСК