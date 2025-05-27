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27 мая, 05:27

За четыре дня до начала лета Новосибирск засыпало снегом

Снег в Новосибирске. Обложка © VK / АФИША НОВОСИБИРСК

Снег в Новосибирске. Обложка © VK / АФИША НОВОСИБИРСК

За четыре дня до начала лета в Новосибирске пошёл снег. Температура воздуха опустилась до минус 4 градусов. Местные жители начали играть в снежки и лепить мини-снеговиков.

Новосибирск. Видео © VK / Антон Гончаров / Олег Бастриков / АФИША НОВОСИБИРСК

Снежно сегодня также и в Барнауле, Томске, Салехарде и ряде других городов.

Снег в Новосибирске. Фото © VK / АФИША НОВОСИБИРСК

Снег в Новосибирске. Фото © VK / АФИША НОВОСИБИРСК

Снег засыпал весь Ханты-Мансийск и центральные районы Камчатки
Снег засыпал весь Ханты-Мансийск и центральные районы Камчатки

В ряде регионов России, включая Курганскую область, Средний Урал и Ханты-Мансийский автономный округ, на прошлой неделе также наблюдались снегопады. Центр «Фобос» объяснил это явление воздействием антициклона, который принёс арктический воздух в европейскую часть страны, вызвав резкое похолодание в указанных регионах.

Антон Голыбин
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