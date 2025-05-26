В нескольких регионах России выпал снег за неделю до лета
Центр «Фобос»: В Свердловской, Курганской областях и ХМАО выпал снег в конце мая
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В Курганской области, на Среднем Урале, в том числе в Екатеринбурге, и в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю до лета снова пошёл снег. В некоторых городах из-за шквалистого ветра пострадали здания. Синоптики объяснили: всё дело в капризах антициклона. Об этом резком погодном развороте сообщил центр «Фобос».
По словам метеорологов, такая погода для мая — не редкость. Арктический воздух пришёл из-за большого антициклона, накрывшего европейскую часть страны. Атлантические циклоны были вынуждены сместиться, и похолодание ударило по Уралу и Зауралью.
Видео снегопада в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Екатеринбург с огоньком
В ближайшее время снегопады сместятся в Западную Сибирь, при этом в Европейской России температура также немного снизится. Но синоптики заверяют: зима скоро отступит, и на смену придёт по-летнему жаркая погода. Уже в ближайшие дни тепло вернётся почти по всей территории страны.
Пока Урал заносит снегом, синоптики предупреждают: лето 2025 года будет аномально жарким. Температура по стране превысит норму на 2–3 °C, особенно сильно прогреются южные регионы — Краснодарский край и Ростовская область. Там июль может стать самым горячим за 30 лет. При этом в центральной России ожидается засуха, а в Сибири — избыток осадков. Однако не все эксперты согласны с таким прогнозом.