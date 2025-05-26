В нескольких регионах России выпал снег за неделю до лета

В Курганской области, на Среднем Урале, в том числе в Екатеринбурге, и в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю до лета снова пошёл снег. В некоторых городах из-за шквалистого ветра пострадали здания. Синоптики объяснили: всё дело в капризах антициклона. Об этом резком погодном развороте сообщил центр «Фобос».

По словам метеорологов, такая погода для мая — не редкость. Арктический воздух пришёл из-за большого антициклона, накрывшего европейскую часть страны. Атлантические циклоны были вынуждены сместиться, и похолодание ударило по Уралу и Зауралью.

Видео снегопада в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Екатеринбург с огоньком

В ближайшее время снегопады сместятся в Западную Сибирь, при этом в Европейской России температура также немного снизится. Но синоптики заверяют: зима скоро отступит, и на смену придёт по-летнему жаркая погода. Уже в ближайшие дни тепло вернётся почти по всей территории страны.