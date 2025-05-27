ВСУ на минувшей неделе существенно нарастили число ударов дронами самолётного типа по гражданским объектам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«На минувшей неделе ВФУ существенно увеличили число беспилотников самолётного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам на значительном удалении от линии боевого соприкосновения», — сообщил дипломат в своём еженедельном докладе.

Всего за ночь на 27 мая ПВО сбила 99 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество ударных БПЛА сбито над Белгородской и Воронежской областями — 56 и 25 соответственно. Также беспилотники ВСУ уничтожены над Владимирской — 7, Калужской — 5, Тульской — 4, Ростовской и Липецкой областями — по 1.