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Регион
27 мая, 05:24

Три здания в промзоне повреждены при атаке БПЛА на Муром

Авдеев: В результате налёта дронов ВСУ в промзоне в Муроме повреждены три здания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tiwiplusk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tiwiplusk

В результате налёта дронов ВСУ в промзоне в Муроме оказались повреждены три здания, сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Также, по его словам, подразделения МЧС ликвидировало незначительное возгорание растительности.

«Силами ПВО в Муроме подавлено несколько беспилотников. На месте работают оперативные службы. По данным на этот час, в результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены остекление и дверные проемы трёх зданий в промзоне», — пишет чиновник.

Всего за ночь на 27 мая ПВО сбила 99 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество ударных БПЛА сбито над Белгородской и Воронежской областями — 56 и 25 соответственно. Над Владимирской областью было сбито 7 дронов ВСУ.

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Андрей Бражников
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