Три здания в промзоне повреждены при атаке БПЛА на Муром

В результате налёта дронов ВСУ в промзоне в Муроме оказались повреждены три здания, сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Также, по его словам, подразделения МЧС ликвидировало незначительное возгорание растительности.

«Силами ПВО в Муроме подавлено несколько беспилотников. На месте работают оперативные службы. По данным на этот час, в результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены остекление и дверные проемы трёх зданий в промзоне», — пишет чиновник.