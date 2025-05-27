Россиян предупредили о новом виде мошенничества через «лайки» в Telegram

Мошенники начали рассылать сообщения в Telegram с предложением заработать на «лайках». О новом виде мошенничества россиян предупредили в Главном управлении МВД России по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«В ТГ фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на «лайках«. В этот раз мошенники отправляют голосовые сообщения», — говорится в сообщении.

Откликнувшись на подобные сообщения, жертва получает предложение выполнить простые задания и даже получить символическую оплату. После того как мошенники завоюют доверие, они требуют у человека «выкупить товар», приобрести «премиум-аккаунты» или вложить деньги под другим предлогом, обещая увеличить доход.

В некоторых случаях соискателей убеждают скачать якобы рабочее приложение, которое на самом деле содержит вредоносное программное обеспечение, уточнили в ведомстве. В МВД подчеркнули, что жертвами таких мошеннических схем чаще становятся молодые люди, ищущие работу, которую можно совмещать с учёбой.