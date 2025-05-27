Синоптик пообещал ослабление жары в Москве к выходным, но температура всё равно превысит норму

В предстоящие выходные в Москве ожидается умеренное снижение температуры воздуха. По прогнозам, столбики термометров опустятся с отметки плюс 30 до более комфортных плюс 25 градусов Цельсия. Однако, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу», даже эти значения на 3 градуса превысят климатическую норму.

С вечера пятницы начнётся постепенное смещение антициклона на восток, отметил синоптик.

«В пятницу вечером начнётся постепенное перемещение антициклона на восток. Давление будет около нормы, но появится облачность. Поэтому ночные температуры все равно высокие. Но вот дневные температуры уже до плюс 20-25 градусов. Жара ослабеет», — сказал он.

Дневные показатели, напротив, снизятся до комфортных плюс 20-25 градусов, что приведёт к заметному ослаблению изнуряющего зноя. Вильфанд уточнил, что в ближайшие дни отклонение от нормы составит 5-7 градусов, а непосредственно в субботу и воскресенье – около 3 градусов.

Что касается осадков, в субботу в столичном регионе местами ожидаются кратковременные и небольшие дожди. В воскресенье прогнозируются более заметные осадки.