«У нас все дети благородные»: В ГД не оценили идею возрождения института женского воспитания

Благородные качества нужно взращивать в семье и социальных институтах, для этого не нужно открывать новые специализированные учреждения. Такое мнение выразила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя идею о возрождении института благородных девиц.

«Если будут благородные девицы, то это означает, что те, кто в этом институте не учится, будут девицами неблагородными. Поэтому, если в дворянском обществе благородными считались дети, родители которых дворяне, то у нас все дети благородные, и девочки тоже все благородные, поэтому я против деления наших детей», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Останина назвала подобный подход устаревшим. Родители и педагоги должны воспитывать благородству, начиная с детского сада. По её словам, при этом не важно, в какой семье родился ребёнок, так как российское общество уже давно ушло от сословий. Кроме того, Останина считает, что не играет роли и материальное положение родителей.

«В социальном государстве стартовые возможности должны быть равные у всех, повторяю, и благородство воспитывать надо в семье, в школе, в детском саду, в университете», — пояснила депутат, добавив, что в воспитании должны участвовать общественное пространство, СМИ и соцсети.