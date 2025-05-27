«Крылья Советов» отправили в отставку главного тренера Игоря Осинькина
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Самарский клуб «Крылья Советов» объявил об уходе главного тренера Игоря Осинькина. Как сообщили на официальном сайте, по взаимному согласию сторон контракт, истекающий в мае, не будет продлён.
В клубе поблагодарили специалиста за вклад в развитие команды: «Игорь Витальевич, вы навсегда останетесь частью истории «Крыльев» и в наших сердцах. Всегда будем рады видеть вас в Самаре!»
Осинькин возглавил команду в июле 2020 года. За это время «Крылья Советов» провели под его руководством 194 матча и одержали 85 побед. В 2021 году самарцы стали победителями Первой лиги и дошли до финала Кубка России.
В завершившемся сезоне РПЛ-2024/25 команда заняла 10-е место, набрав 31 очко.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) официально представил окончательный состав сборной России на предстоящие июньские сборы. Полный список игроков опубликован на сайте организации и включает 31 футболиста, среди которых вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Сьона» Антон Миранчук.