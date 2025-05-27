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Регион
27 мая, 08:16

«Крылья Советов» отправили в отставку главного тренера Игоря Осинькина

Обложка © Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Обложка © Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Самарский клуб «Крылья Советов» объявил об уходе главного тренера Игоря Осинькина. Как сообщили на официальном сайте, по взаимному согласию сторон контракт, истекающий в мае, не будет продлён.

В клубе поблагодарили специалиста за вклад в развитие команды: «Игорь Витальевич, вы навсегда останетесь частью истории «Крыльев» и в наших сердцах. Всегда будем рады видеть вас в Самаре!»

Осинькин возглавил команду в июле 2020 года. За это время «Крылья Советов» провели под его руководством 194 матча и одержали 85 побед. В 2021 году самарцы стали победителями Первой лиги и дошли до финала Кубка России.

В завершившемся сезоне РПЛ-2024/25 команда заняла 10-е место, набрав 31 очко.

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Марина Фещенко
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