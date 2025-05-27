«Не так много зарабатываем»: Актриса Жанна Эппле раскрыла, почему до сих пор живёт с сыном

Актриса Жанна Эппле, сыгравшая в сериале «Бальзааковский возраст, или Все мужики сво…», рассказала, что живёт вместе с младшим сыном Ефимом. По словам артистки, в одной квартире также живут супруга Ефима и его сын Ермолай.

«Ну, у нас нет возможности жить раздельно. Мы все не так много зарабатываем, чтобы позволить себе купить ещё одну квартиру», — пояснила Эппле в интервью Леди Mail.

Актриса также раскрыла, занято ли её сердце в настоящее время. По словам артистки, с ней рядом находятся много любимых людей: родственники и подруги. Однако второй половинки у Эппле пока нет. Тем не менее актриса призналась, что в мужчинах ей нравятся ум и доброта.

«Я не люблю загадывать. И уж тем более — фантазировать о любимом мужчине, который может быть у меня будет. Я живу сегодняшним днём», — отметила Эппле.

У Жанны Эппле двое детей от бизнесмена Ильи Фрэза: 34-летний Потап и 24-летний Ефим. Последний в 2021 году женился на своей возлюбленной Александре, а в 2022-м у них родился сын Ермолай.